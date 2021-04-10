"Спортинг" подписал Криштиану с украинскими корнями

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Лиссабонский "Спортинг" заключил тренировочный контракт с защитником Криштиану Паламарчуком.

14-летний футболист является гражданином Португалии, но у него есть украинские корни.

Паламарчук - тёзка известного воспитанника "Спортинга" Криштиану Роналду.

"Львы" уверенно лидируют в чемпионате Португалии, набрав 65 очков в 25 турах.

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