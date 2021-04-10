"Спортинг" подписал Криштиану с украинскими корнями
Фото A Bola
Лиссабонский "Спортинг" заключил тренировочный контракт с защитником Криштиану Паламарчуком.
14-летний футболист является гражданином Португалии, но у него есть украинские корни.
Паламарчук - тёзка известного воспитанника "Спортинга" Криштиану Роналду.
"Львы" уверенно лидируют в чемпионате Португалии, набрав 65 очков в 25 турах.
Не пропустите: "Манчестер Юнайтед" и "Спортинг" могут обменяться защитниками. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Кто станет победителем Лиги Чемпионов в сезоне 2020/21?
Лента новостей
-
Жена Мамаева предложила сделать Галицкого президентом России
-
Кейн решил покинуть "Тоттенхэм"
-
18-летний Карпов установил клубный рекорд ЦСКА
-
Дзаньоло пропустит Евро-2020
-
В "Спартаке" отреагировали на информацию об интересе к Кальдироле
-
"Ювентус" предложил ПСЖ обмен форвардами
-
Агент Миранчука отреагировал на слухи об уходе россиянина из "Аталанты"
-
Ещё два топ-клуба включились в гонку за Хвичей
-
Рамос впервые пропустит Эль Класико в Ла Лиге
-
Агент Лахтер анонсировал уход Миранчука из "Аталанты"
-
1
"Манчестер Юнайтед" возобновил интерес к Облаку
-
1
Бензема близок к продлению контракта с "Реалом"
-
1
"Спартак" нацелился на итальянского защитника
-
1
"Спортинг" подписал Криштиану с украинскими корнями
-
2
"Аль-Садд" под руководством Хави завершил чемпионат Катара без поражений
-
1
"Манчестер Юнайтед" хочет продлить контракт с Погба
-
1
Соболев собрал крупную сумму денег на помощь девочке-инвалиду
-
1
Куман надеется на Месси в матче с "Реалом"
-
2
Главные новости дня: 9 апреля
-
1
Грилиш снова травмировался и пропустит несколько недель
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Порту
|28
|67
|2
|Бенфика
|28
|64
|3
|Брага
|28
|50
|4
|Спортинг Лиссабон
|27
|49
|5
|ФК Фамаликао
|28
|45
|6
|Рио Аве
|28
|44
|7
|Витория Гимарайнш
|28
|40
|8
|Санта-Клара
|28
|38
|9
|Морейренсе ФК
|28
|35
|10
|Боавишта
|28
|35
|11
|Жил Висенте
|28
|33
|12
|Пасуш де Феррейра
|28
|31
|13
|Витория Сетубал
|28
|30
|14
|Белененсиш
|27
|30
|15
|КД Тондела
|28
|29
|16
|Маритиму
|28
|28
|17
|Портимоненсе
|28
|24
|18
|Дешпортиво Авеш
|28
|14