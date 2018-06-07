"Спортинг" подписал воспитанника "Бенфики"



Португальский защитник "Фиорентины" Бруну Гашпар перешел в "Спортинг", сообщает официальный сайт клуба.

Сумма трансфера не разглашается. Футболист подписал контракт с португальским клубом до 2023 года, с суммой отступных в 60 миллионов евро.

25-летний Гашпар выступал за "Фиорентину" с 2017 года и провел за клуб 17 матчей. Ранее играл за "Бенфику" и "Гимарайнш". Ориентировочная стоимость игрока составляет 3 миллиона евро.

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