"Спортинг" подтвердил переход Адриена Силвы в "Лестер"

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"Спортинг" подтвердил переход Адриена Силвы в "Лестер"

Полузащитник "Спортинга" Адриена Силва перешел в "Лестер", сообщает Record.pt.

По сведениям издания, португальский клуб подтвердил трансфер игрока и все финансовые расчеты по нему. Сумма трансфера составила 29,5 миллионов евро.

Впрочем, "Лестер" не успел зарегистрировать игрока, опоздав с отправкой документов на 14 секунд. Таким образом ближайшие полгода хавбек сможет лишь тренироваться с "лисами".

28-летний Силва выступал за "Спортинг" с 2007 года, провел за клуб 232 матча и забил 38 голов. Сдавался в аренду "Маккаби" и "Академике". За сборную Португалии сыграл 20 матчей и забил 1 гол. Чемпион Израиля, трехкратный обладатель Кубка Португалии, трехкратный обладатель Суперкубка Португалии, чемпион Европы.

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