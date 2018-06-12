"Спортинг" подтвердил уход шести ключевых игроков

Лиссабонский "Спортинг" на своём официальном сайте подтвердил уход из клуба шести ключевых игроков.

Так, "львы" потеряли Руя Патрисиу, Даниэла Поденсе, Вильяма Карвалью, Желсона Мартинша, Бруну Фернандеша и Баса Доста. Все они расторгли контракты в одностороннем порядке.

Напомним, что в "Спортинге" произошёл конфликт между президентом клуба и игроками. Также скандал в португальском гранде разразился из-за нападения болельщиков на футболистов в раздевалке. | http://soccernews.ru