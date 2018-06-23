"Спортинг" пополнился известным итальянским вратарём

Лиссабонский "Спортинг" на своём официальном сайте объявил о переходе вратаря "Сампдории" Эмилиано Вивиано.

Сумма трансфера составила два миллиона евро. 32-летний итальянец заключил с "львами" контракт по схеме "2+1".

Вивиано выступал за "Сампдорию" с 2014 года, сыграл 115 матчей и пропустил 155 голов.

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