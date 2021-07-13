"Спортинг" потребует от "Интера" 30 миллионов за переход Жоау Мариу в клуб из Португалии

Фото: инстаграм Жоау Мариу

"Интер" разорвал соглашение с хавбеком Жоау Мариу.

Известно, что 28-летний португалец, вернувшийся из аренды в "Спортинге", перейдет в "Бенфику" и заключит с клубом контракт до 2026 года.

По сведениям журналиста Николо Скиры, игрок ушел в "Бенфику" через расторжение контракта из-за пункта в арендном соглашении со "Спортингом". Согласно этому пункту "Спортинг", имевший право выкупа игрока, мог бы получить 30 миллионов евро в случае перехода Мариу в команду из Португалии.

Таким образом, в "Спортинге" уверены, что "Интер" должен заплатить 30 миллионов евро, если Мариу перейдет в португальский клуб в период до июня 2022 года.

Отмечается, что "Спортинг" предлагал выкупить Мариу за 5 миллионов евро, а "Бенфика" готова была заплатить 7,5 миллиона.

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