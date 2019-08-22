"Спортинг" предложил "Реалу" своего игрока

2 Теги реал мадридспортинг лиссабонбруну фернандешжорже мендештрансферы

"Спортинг" предложил "Реалу" своего игрока

Лиссабонский "Спортинг" собирается продать полузащитника Бруну Фернандеша, сообщает Diario AS.

По информации источника, португальский клуб предложил через агента Жорже Мендеша услуги игрока мадридскому "Реалу".

За одного из своих лидеров "львы" требуют 70 миллионов евро. Этим летом он мог оказаться в "Тоттенхэме", "Ливерпуле" или "Манчестер Юнайтед", но достигнуть окончательной договорённости с кем-либо не получилось.

В прошлом сезоне 24-летний Фернандеш провёл за "Спортинг" 53 матча, забил 32 мяча и отдал 18 голевых передач. Его рыночная стоимость - 55 миллионов евро.

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Комментарии

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Mutaloff
Mutaloff

Мне кажется,что в Реал он впишется,при условии продажи Бэйла и Хамеса.

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Агенты пытаются его продать кому угодно

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