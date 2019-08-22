"Спортинг" предложил "Реалу" своего игрока
Лиссабонский "Спортинг" собирается продать полузащитника Бруну Фернандеша, сообщает Diario AS.
По информации источника, португальский клуб предложил через агента Жорже Мендеша услуги игрока мадридскому "Реалу".
За одного из своих лидеров "львы" требуют 70 миллионов евро. Этим летом он мог оказаться в "Тоттенхэме", "Ливерпуле" или "Манчестер Юнайтед", но достигнуть окончательной договорённости с кем-либо не получилось.
В прошлом сезоне 24-летний Фернандеш провёл за "Спортинг" 53 матча, забил 32 мяча и отдал 18 голевых передач. Его рыночная стоимость - 55 миллионов евро.
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|Команда
|М
|О
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|Реал Мадрид
|1
|3
|2
|Севилья
|1
|3
|3
|Мальорка
|1
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|4
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|1
|3
|5
|Атлетик Бильбао
|1
|3
|6
|Атлетико Мадрид
|1
|3
|7
|Алавес
|1
|3
|8
|Осасуна
|1
|3
|9
|Гранада
|1
|1
|10
|Вильярреал
|1
|1
|11
|Реал Сосьедад
|1
|1
|12
|Валенсия
|1
|1
|13
|Эйбар
|1
|0
|14
|Бетис
|1
|0
|15
|Барселона
|1
|0
|16
|Хетафе
|1
|0
|17
|Леганес
|1
|0
|18
|Леванте
|1
|0
|19
|Сельта Виго
|1
|0
|20
|Эспаньол
|1
|0