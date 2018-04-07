"Спортинг" прервал аренду Коэнтрау

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"Спортинг" прервал аренду Коэнтрау

Защитник Фабиу Коэнтрау в ближайшее время должен вернуться в "Реал".

Как сообщает A Bola, лиссабонский "Спортинг", где Коэнтрау играл на правах аренды, досрочно разорвал договор с игроком.

Ранее Коэнтрау был отстранен от первой команды "Спортинга" из-за критики в адрес руководства.

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