"Спортинг" прервал аренду Коэнтрау

Защитник Фабиу Коэнтрау в ближайшее время должен вернуться в "Реал".

Как сообщает A Bola, лиссабонский "Спортинг", где Коэнтрау играл на правах аренды, досрочно разорвал договор с игроком.

Ранее Коэнтрау был отстранен от первой команды "Спортинга" из-за критики в адрес руководства.

Читайте также: В "Спортинге" разгорелся серьёзный скандал. | http://soccernews.ru