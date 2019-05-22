"Спортинг" продлил контракт с экс-защитником "Барселоны" Матье



"Спортинг" объявил о продлении контракта с французским защитником Жереми Матье, сообщает официальный сайт клуба.

Новое соглашение между футболистом и клубом будет действовать до лета 2020 года.

#MathieuÉLeão até 2020! ✍



Já leva 80 jogos de Leão ao peito e vai continuar a somar...



Sabe tudo https://t.co/07SxQ53kc9#SportingCP pic.twitter.com/5y6uT7yeYi — Sporting Clube de Portugal (@Sporting_CP) 21 мая 2019 г.

35-летний Матье перешел в "Спортинг" летом 2017 года из "Барселоны". Всего за португальский клуб он провел 80 матчей во всех турнирах, в которых забил шесть голов и отдал две результативные передачи. В составе "Спортинга" француз дважды становился обладателем Кубка португальской Лиги.

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