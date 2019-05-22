"Спортинг" продлил контракт с экс-защитником "Барселоны" Матье
"Спортинг" объявил о продлении контракта с французским защитником Жереми Матье, сообщает официальный сайт клуба.
Новое соглашение между футболистом и клубом будет действовать до лета 2020 года.
#MathieuÉLeão até 2020! ✍— Sporting Clube de Portugal (@Sporting_CP) 21 мая 2019 г.
Já leva 80 jogos de Leão ao peito e vai continuar a somar...
Sabe tudo https://t.co/07SxQ53kc9#SportingCP pic.twitter.com/5y6uT7yeYi
35-летний Матье перешел в "Спортинг" летом 2017 года из "Барселоны". Всего за португальский клуб он провел 80 матчей во всех турнирах, в которых забил шесть голов и отдал две результативные передачи. В составе "Спортинга" француз дважды становился обладателем Кубка португальской Лиги.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бенфика
|34
|87
|2
|Порту
|34
|85
|3
|Спортинг Лиссабон
|34
|74
|4
|Брага
|34
|67
|5
|Витория Гимарайнш
|34
|52
|6
|Морейренсе ФК
|34
|52
|7
|Рио Аве
|34
|45
|8
|Боавишта
|34
|44
|9
|Белененсиш
|34
|43
|10
|Санта-Клара
|34
|42
|11
|Портимоненсе
|34
|39
|12
|Маритиму
|34
|39
|13
|Витория Сетубал
|34
|36
|14
|Дешпортиво Авеш
|34
|36
|15
|КД Тондела
|34
|35
|16
|Дешпортиво Чавес
|34
|32
|17
|Насьонал
|34
|28
|18
|Фейренсе
|34
|20