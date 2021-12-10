"Спортинг" продлил контракт с экс-защитником "Зенита"

Фото твиттер "Спортинга"

Лиссабонский "Спортинг" на своём официальном сайте объявил о заключении нового соглашения с защитником Луишем Нету.

Стороны продлили контракт, истекающий 30 июня 2022 года, ещё на один сезон.

33-летний португалец известен по выступлениям за "Зенит" с 2013 по 2019 год.

В текущем сезоне Нету сыграл за "Спортинг" 13 матчей во всех турнирах, результативными действиями не отличался.

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