"Спортинг" продлил контракт с экс-защитником "Зенита"
Фото твиттер "Спортинга"
Лиссабонский "Спортинг" на своём официальном сайте объявил о заключении нового соглашения с защитником Луишем Нету.
Стороны продлили контракт, истекающий 30 июня 2022 года, ещё на один сезон.
33-летний португалец известен по выступлениям за "Зенит" с 2013 по 2019 год.
В текущем сезоне Нету сыграл за "Спортинг" 13 матчей во всех турнирах, результативными действиями не отличался.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Порту
|28
|67
|2
|Бенфика
|28
|64
|3
|Брага
|28
|50
|4
|Спортинг Лиссабон
|27
|49
|5
|ФК Фамаликао
|28
|45
|6
|Рио Аве
|28
|44
|7
|Витория Гимарайнш
|28
|40
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|Санта-Клара
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|9
|Морейренсе ФК
|28
|35
|10
|Боавишта
|28
|35
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|Жил Висенте
|28
|33
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|Пасуш де Феррейра
|28
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|Витория Сетубал
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|Белененсиш
|27
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|КД Тондела
|28
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|Маритиму
|28
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|Портимоненсе
|28
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|Дешпортиво Авеш
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