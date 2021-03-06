"Спортинг" продлил контракт с главным тренером

Теги спортинг лиссабонрубен аморим

"Спортинг" продлил контракт с главным тренером

Руководство лиссабонского "Спортинга" решило продлить сотрудничество с наставником Рубеном Аморимом.

36-летний специалист заключил со "львами" новый контракт, рассчитанный до июня 2024 года.

Стоит отметить, что столичная команда близка к первому за 19 лет чемпионству. Отрыв от преследователей после 22 туров составляет 12 очков.

Аморим возглавляет "Спортинг" с весны 2020 года и уже выиграл Кубок португальской лиги.

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