"Спортинг" продлил контракт с главным тренером

Руководство лиссабонского "Спортинга" решило продлить сотрудничество с наставником Рубеном Аморимом.

36-летний специалист заключил со "львами" новый контракт, рассчитанный до июня 2024 года.

Стоит отметить, что столичная команда близка к первому за 19 лет чемпионству. Отрыв от преследователей после 22 туров составляет 12 очков.

Аморим возглавляет "Спортинг" с весны 2020 года и уже выиграл Кубок португальской лиги.

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