"Спортинг" продлил контракт с лидером команды
Фото сайт "Спортинга"
Вингер Педру Гонсалвеш заключил новое соглашение с лиссабонским "Спортингом".
Стороны продлили контракт до 30 июня 2026 года. В договоре прописана сумма отступных в размере 80 миллионов евро.
Ранее СМИ писали, что 23-летним португальцем интересуются "Ливерпуль" и мадридский "Атлетико".
Гонсалвеш выступает за "Спортинг" с августа 2020 года, сыграл 46 матчей, забил 27 голов и сделал 6 ассистов.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Порту
|28
|67
|2
|Бенфика
|28
|64
|3
|Брага
|28
|50
|4
|Спортинг Лиссабон
|27
|49
|5
|ФК Фамаликао
|28
|45
|6
|Рио Аве
|28
|44
|7
|Витория Гимарайнш
|28
|40
|8
|Санта-Клара
|28
|38
|9
|Морейренсе ФК
|28
|35
|10
|Боавишта
|28
|35
|11
|Жил Висенте
|28
|33
|12
|Пасуш де Феррейра
|28
|31
|13
|Витория Сетубал
|28
|30
|14
|Белененсиш
|27
|30
|15
|КД Тондела
|28
|29
|16
|Маритиму
|28
|28
|17
|Портимоненсе
|28
|24
|18
|Дешпортиво Авеш
|28
|14