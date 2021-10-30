"Спортинг" продлил контракт с лидером команды

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"Спортинг" продлил контракт с лидером команды

Фото сайт "Спортинга"

Вингер Педру Гонсалвеш заключил новое соглашение с лиссабонским "Спортингом".

Стороны продлили контракт до 30 июня 2026 года. В договоре прописана сумма отступных в размере 80 миллионов евро.

Ранее СМИ писали, что 23-летним португальцем интересуются "Ливерпуль" и мадридский "Атлетико".

Гонсалвеш выступает за "Спортинг" с августа 2020 года, сыграл 46 матчей, забил 27 голов и сделал 6 ассистов.

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