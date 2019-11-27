"Спортинг" продлил контракт с лидером команды, которым интересуется ряд европейских топ-клубов

Лиссабонский "Спортинг" продлил сотрудничество с хавбеком Бруну Фернандешем.

Клуб не сообщил детали сделки. Однако ранее говорилось, что контракт будет действовать до лета 2023 года, а клаусула футболиста вырастет до 100 миллионов евро.

Напомним, что интерес к 25-летнему португальцу проявляли "Манчестер Юнайтед", "Реал" и "Тоттенхэм".

В этом сезоне на счету Фернандеша 9 забитых мячей и 6 ассистов в 16 играх.

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