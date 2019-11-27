"Спортинг" продлил контракт с лидером команды, которым интересуется ряд европейских топ-клубов
Лиссабонский "Спортинг" продлил сотрудничество с хавбеком Бруну Фернандешем.
Клуб не сообщил детали сделки. Однако ранее говорилось, что контракт будет действовать до лета 2023 года, а клаусула футболиста вырастет до 100 миллионов евро.
Напомним, что интерес к 25-летнему португальцу проявляли "Манчестер Юнайтед", "Реал" и "Тоттенхэм".
В этом сезоне на счету Фернандеша 9 забитых мячей и 6 ассистов в 16 играх.
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|Команда
|М
|О
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|Бенфика
|11
|30
|2
|Порту
|11
|28
|3
|ФК Фамаликао
|11
|24
|4
|Спортинг Лиссабон
|11
|20
|5
|Витория Гимарайнш
|11
|16
|6
|Рио Аве
|11
|15
|7
|Боавишта
|11
|15
|8
|КД Тондела
|11
|15
|9
|Брага
|11
|15
|10
|Жил Висенте
|11
|13
|11
|Санта-Клара
|11
|13
|12
|Витория Сетубал
|11
|12
|13
|Морейренсе ФК
|11
|11
|14
|Маритиму
|11
|11
|15
|Белененсиш
|11
|11
|16
|Портимоненсе
|11
|8
|17
|Пасуш де Феррейра
|11
|8
|18
|Дешпортиво Авеш
|11
|3