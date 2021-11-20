"Спортинг" продлил контракт с трансферной целью "Реала"

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"Спортинг" продлил контракт с трансферной целью "Реала"

Фото сайт "Спортинга"

Вратарь "Спортинга" Антонио Адан заключил новый контракт с лиссабонским клубом.

Стороны продлили соглашение на два сезона - с 2022 по 2024 год.

Ранее сообщалось, что 34-летнего голкипера хотел вернуть мадридский "Реал", который ищет нового дублёра для Тибо Куртуа.

Адан выступает за "Спортинг" с августа 2020 года, сыграл 53 матча и пропустил 36 голов.

Не пропустите: "Спортинг" продлил контракт с лидером команды. | http://soccernews.ru
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