"Спортинг" продлил контракт с трансферной целью "Реала"
Фото сайт "Спортинга"
Вратарь "Спортинга" Антонио Адан заключил новый контракт с лиссабонским клубом.
Стороны продлили соглашение на два сезона - с 2022 по 2024 год.
Ранее сообщалось, что 34-летнего голкипера хотел вернуть мадридский "Реал", который ищет нового дублёра для Тибо Куртуа.
Адан выступает за "Спортинг" с августа 2020 года, сыграл 53 матча и пропустил 36 голов.
Не пропустите: "Спортинг" продлил контракт с лидером команды. | http://soccernews.ru
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