"Спортинг" пытается взыскать с "Вулверхэмптона" 55 миллионов евро за переход Патрисиу



Лиссабонский "Спортинг" пожаловался в ФИФА на своего бывшего вратаря Руя Патрисиу из-за его перехода в "Вулверхэмптон", сообщает A Bola.

По сведениям издания, португальский клуб считает этот трансфер незаконным и требует компенсацию в размере 55 миллионов евро. Напомним, что ранее Патрисиу в одностороннем порядке разорвал контракт со "Спортингом" из-за нападения фанатов на базу клуба.

Впрочем, "Спортинг" может отозвать жалобу, если "Вулверхэмптон" согласится на переговоры о компенсации за голкипера.

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