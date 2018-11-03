"Спортинг" рассматривает Слуцкого в качестве нового главного тренера

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"Спортинг" рассматривает Слуцкого в качестве нового главного тренера

Как сообщает A Bola, лиссабонский "Спортинг" рассматривает Леонида Слуцкого в качестве нового главного тренера.

По данным источника, президент "Спортинга" Фредерико Варандас сам ездил в Голландию, чтобы провести переговоры по Слуцкому. 

На пост главного тренера "Спортинга" также претендуют Паулу Соуза и Леонарду Жардим.

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