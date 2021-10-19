"Спортинг" разгромил "Бешикташ" в Лиге чемпионов

Фото: инстаграм "Спортинга"/Автор неизвестен

В матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов лиссабонский "Спортинг" на выезде разгромил стамбульский "Бешикташ" со счетом 4:1.

Победу португальскому клубу принесли дубль Себастьяна Коатеса, а также голы Пабло Сарабии и Паулинью Диаша. В составе турков отличился Кайл Ларин.

"Бешикташ" Турция – "Спортинг" Португалия - 1:4 (1:3)

Голы: Коатес, 15 - 0:1, Ларин, 24 - 1:1, Коатес, 27 - 1:2, Сарабия, 44 (с пенальти) - 1:3, Паулинью, 89 - 1:4

"Бешикташ": Дестаноглу, Розье, Вида, Велинтон, Нсакала, Пьянич, Тейшейра (Караман, 80), Соуза, Геззаль, Батшуайи, Ларин (Тере, 73).

"Спортинг": Адан, Порро, Коатес, Феддаль (Нету, 90), Инасиу, Матеус Рейс (Эшгайю, 73), Даниэл Браганса, Сарабия (Тиагу Томаш, 84), Пальинья, Педру Гонсалвеш (Нуну Сантуш, 90), Матеуш Нунеш, Паулинью.

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