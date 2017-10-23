"Спортинг" разгромил "Шавиш" благодаря хет-трику Доста
В матче 9-го тура чемпионата Португалии "Спортинг" на своем поле без проблем разобрался с "Шавишем". Хет-трик сделал Бас Дост, дублем отметисля Маркос Акунья. Единственный мяч у гостей на счету Дэвидсона. Благодаря этой победе "Спортинг" вернулся на чистое второе место в Примейре. "Шавиш" по-прежнему занимает 14 позицию.
"Спортинг" - "Шавиш" - 5:1 (3:0)
Голы: Дост, 5 - 1:0, Дост, 15 - 2:0, Акунья, 39 - 3:0, Акунья, 58 - 4:0, Дост, 74 - 5:0, Дэвидсон, 90+2 - 5:1
"Спортинг": Патрисиу, Пиччини, Коатес, Матье, Коэнтрау (Сезар, 80), Мартинш (Думбия, 76), Карвалью, Фернандеш, Акунья, Поденсе (Батталья, 66), Дост
"Шавиш": Рикарду, Джаван, Марас, Консейсао, Паулинью, Брессан (Гальвао, 56), Джефферсон (Мело, 76), Тиба, Дэвидсон, Педригао (Элнуни, 55), Платини
Положение лидеров: Порту - 25, Спортинг - 23, Бенфика - 20, Маритиму - 16...
Не пропустите: "Бенфика" победила "Авеш". | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Турнир прогнозов: итоги 14 тура
-
Удаление Неймара и спасение Кавани на последних минутах: ПСЖ теряет очки в Марселе
-
"Реал" одержал "дежурную" победу над "Эйбаром"
-
Остались при своих: "Динамо" и "Шахтер" поделили очки
-
"Тоттенхэм" громит "Ливерпуль" на "Уэмбли" и догоняет "Манчестер Юнайтед" в турнирной таблице
Лента новостей
-
Тарасов: "Пока не хочется загадывать о чемпионстве"
-
Дибала оскорбил Аллегри за замену в матче с "Удинезе"
-
Фонсека: "В конце сезона приму определенные решения по будущем в "Шахтере"
-
Эрнандес: "Я не закрываю двери перед сборной Испании"
-
Эмери: "Мы немного разочарованы удалением Неймара"
-
Хуммельс пропустит матч 2-го раунда Кубке Германии против "Лейпцига"
-
Кассано: "Я проблемный парень, никогда не знаю, с каким настроением проснусь"
-
Прервать серию неудач: "Краснодар" едет в гости к "Локомотиву"
-
"Бавария" теряет Мюллера на пять-шесть недель
-
Турнир прогнозов: итоги 14 тура
-
Зидан: "Я рад победе, но у меня осталось впечатление, что мы провели не идеальный матч"
-
Дост сделал пятый хет-трик за "Спортинг" в 2017 году
-
Неймар набрал 14 очков по системе "гол+пас" в восьми матчах Лиги 1
-
"Марсель" – ПСЖ - 2:2 (обзор)
-
Кавани забил 62-й гол в последних 62 матчах за ПСЖ
-
"Спортинг" разгромил "Шавиш" благодаря хет-трику Доста
-
Гончаренко: "ЦСКА продолжает оставаться в чемпионской гонке"
-
Клопп: "Ливерпуль" по делу занимает девятое место в Премьер-лиге"
-
Удаление Неймара и спасение Кавани на последних минутах: ПСЖ теряет очки в Марселе
-
Неймар удален в матче с "Марселем"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Порту
|9
|25
|2
|Спортинг Лиссабон
|9
|23
|3
|Бенфика
|9
|20
|4
|Маритиму
|9
|16
|5
|Брага
|8
|15
|6
|Рио Аве
|9
|14
|7
|Боавишта
|9
|13
|8
|Белененсиш
|9
|13
|9
|Фейренсе
|9
|11
|10
|Витория Сетубал
|9
|10
|11
|Витория Гимарайнш
|8
|10
|12
|КД Тондела
|9
|9
|13
|Пасуш де Феррейра
|9
|9
|14
|Дешпортиво Чавес
|9
|8
|15
|Портимоненсе
|8
|7
|16
|Дешпортиво Авеш
|9
|6
|17
|Морейренсе ФК
|8
|6
|18
|Эшторил
|9
|6