"Спортинг" разгромил "Шавиш" благодаря хет-трику Доста

В матче 9-го тура чемпионата Португалии "Спортинг" на своем поле без проблем разобрался с "Шавишем". Хет-трик сделал Бас Дост, дублем отметисля Маркос Акунья. Единственный мяч у гостей на счету Дэвидсона. Благодаря этой победе "Спортинг" вернулся на чистое второе место в Примейре. "Шавиш" по-прежнему занимает 14 позицию.

"Спортинг" - "Шавиш" - 5:1 (3:0)

Голы: Дост, 5 - 1:0, Дост, 15 - 2:0, Акунья, 39 - 3:0, Акунья, 58 - 4:0, Дост, 74 - 5:0, Дэвидсон, 90+2 - 5:1

"Спортинг": Патрисиу, Пиччини, Коатес, Матье, Коэнтрау (Сезар, 80), Мартинш (Думбия, 76), Карвалью, Фернандеш, Акунья, Поденсе (Батталья, 66), Дост

"Шавиш": Рикарду, Джаван, Марас, Консейсао, Паулинью, Брессан (Гальвао, 56), Джефферсон (Мело, 76), Тиба, Дэвидсон, Педригао (Элнуни, 55), Платини

Положение лидеров: Порту - 25, Спортинг - 23, Бенфика - 20, Маритиму - 16...

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