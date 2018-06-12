"Спортинг" рискует потерять шесть ключевых игроков

В ближайшее время лиссабонский "Спортинг" рискует потерять сразу шесть своих ключевых игроков.

Как сообщает O Jogo, контракт с "львами" собираются расторгнуть Руй Патрисиу, Даниэл Поденсе, Вильям Карвалью, Желсон Мартинш, Бруну Фернандеш и Бас Дост.

Вышеупомянутые футболисты приняли такое решение из-за конфликта с президентом "Спортинга", а также нападения собственных болельщиков в клубной раздевалке.

Напомним, что на Доста уже появился первый претендент. | http://soccernews.ru