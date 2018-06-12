"Спортинг" рискует потерять шесть ключевых игроков

Теги спортинг лиссабонруи патрисиувильям карвальюбас достжелсон мартиншбруну фернандеш

"Спортинг" рискует потерять шесть ключевых игроков

В ближайшее время лиссабонский "Спортинг" рискует потерять сразу шесть своих ключевых игроков.

Как сообщает O Jogo, контракт с "львами" собираются расторгнуть Руй Патрисиу, Даниэл Поденсе, Вильям Карвалью, Желсон Мартинш, Бруну Фернандеш и Бас Дост.

Вышеупомянутые футболисты приняли такое решение из-за конфликта с президентом "Спортинга", а также нападения собственных болельщиков в клубной раздевалке.

Напомним, что на Доста уже появился первый претендент. | http://soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Семь рекордов: которые могут быть установлены на Чемпионате Мира в России

Семь рекордов: которые могут быть установлены на Чемпионате Мира в России

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Порту 34 88
2 Бенфика 34 81
3 Спортинг Лиссабон 34 78
4 Брага 34 75
5 Рио Аве 34 51
6 Дешпортиво Чавес 34 47
7 Маритиму 34 47
8 Боавишта 34 45
9 Витория Гимарайнш 34 43
10 КД Тондела 34 38
11 Портимоненсе 34 38
12 Белененсиш 34 37
13 Дешпортиво Авеш 34 34
14 Морейренсе ФК 34 32
15 Витория Сетубал 34 32
16 Фейренсе 34 31
17 Пасуш де Феррейра 34 30
18 Эшторил 34 30
Полная таблица

топ-5 тегов