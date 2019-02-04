"Спортинг" согласился на условия "Зенита" по трансферу Акуньи
Лиссабонский "Спортинг" согласился на условия "Зенита" по трансферу полузащитника Маркоса Акуньи, сообщает Чемпионат.com.
По информации источника, "львы" готовы продать 27-летнего аргентинца в питерский клуб за 16 миллионов евро. Также в сделке должны быть прописаны бонусы в размере 4 миллионов.
Ранее "Спортинг" отклонил вышеупомянутое предложение "Зенита", однако спустя две недели португальцы передумали.
"Сине-бело-голубые" уже согласовали условия контракта с Акуньей. Футболист будет зарабатывать в России 2,5 миллиона евро в год.
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|Команда
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|О
|1
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|34
|88
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|81
|3
|Спортинг Лиссабон
|34
|78
|4
|Брага
|34
|75
|5
|Рио Аве
|34
|51
|6
|Дешпортиво Чавес
|34
|47
|7
|Маритиму
|34
|47
|8
|Боавишта
|34
|45
|9
|Витория Гимарайнш
|34
|43
|10
|Портимоненсе
|34
|38
|11
|КД Тондела
|34
|38
|12
|Белененсиш
|34
|37
|13
|Дешпортиво Авеш
|34
|34
|14
|Витория Сетубал
|34
|32
|15
|Морейренсе ФК
|34
|32
|16
|Фейренсе
|34
|31
|17
|Пасуш де Феррейра
|34
|30
|18
|Эшторил
|34
|30