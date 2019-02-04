"Спортинг" согласился на условия "Зенита" по трансферу Акуньи

Теги зенит санкт-петербургспортинг лиссабонмаркос акуньятрансферы

"Спортинг" согласился на условия "Зенита" по трансферу Акуньи

Лиссабонский "Спортинг" согласился на условия "Зенита" по трансферу полузащитника Маркоса Акуньи, сообщает Чемпионат.com.

По информации источника, "львы" готовы продать 27-летнего аргентинца в питерский клуб за 16 миллионов евро. Также в сделке должны быть прописаны бонусы в размере 4 миллионов.

Ранее "Спортинг" отклонил вышеупомянутое предложение "Зенита", однако спустя две недели португальцы передумали.

"Сине-бело-голубые" уже согласовали условия контракта с Акуньей. Футболист будет зарабатывать в России 2,5 миллиона евро в год.

Не пропустите: "Зениту" не удалось подписать защитника сборной Бразилии. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто должен получить "Золотой Мяч 2018"?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Реал" принял важное решение по будущему Модрича

"Реал" принял важное решение по будущему Модрича

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Порту Порту 34 88
2 Бенфика Бенфика 34 81
3 Спортинг Лиссабон Спортинг Лиссабон 34 78
4 Брага Брага 34 75
5 Рио Аве Рио Аве 34 51
6 Дешпортиво Чавес Дешпортиво Чавес 34 47
7 Маритиму Маритиму 34 47
8 Боавишта Боавишта 34 45
9 Витория Гимарайнш Витория Гимарайнш 34 43
10 Портимоненсе Портимоненсе 34 38
11 КД Тондела КД Тондела 34 38
12 Белененсиш Белененсиш 34 37
13 Дешпортиво Авеш Дешпортиво Авеш 34 34
14 Витория Сетубал Витория Сетубал 34 32
15 Морейренсе ФК Морейренсе ФК 34 32
16 Фейренсе Фейренсе 34 31
17 Пасуш де Феррейра Пасуш де Феррейра 34 30
18 Эшторил Эшторил 34 30
Полная таблица

топ-5 тегов