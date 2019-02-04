"Спортинг" согласился на условия "Зенита" по трансферу Акуньи

Лиссабонский "Спортинг" согласился на условия "Зенита" по трансферу полузащитника Маркоса Акуньи, сообщает Чемпионат.com.

По информации источника, "львы" готовы продать 27-летнего аргентинца в питерский клуб за 16 миллионов евро. Также в сделке должны быть прописаны бонусы в размере 4 миллионов.

Ранее "Спортинг" отклонил вышеупомянутое предложение "Зенита", однако спустя две недели португальцы передумали.

"Сине-бело-голубые" уже согласовали условия контракта с Акуньей. Футболист будет зарабатывать в России 2,5 миллиона евро в год.

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