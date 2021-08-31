"Спортинг" согласился продать одного из главных португальских талантов
Фото: инстаграм Мендеша/Автор неизвестен
Будущее левого защитника "Спортинга" и сборной Португалии Нуну Мендеша неопределенно.
Как сообщает Педро Супельведа, чемпионы Португалии согласились продать молодого защитника в последний день трансферного окна.
Контакт с клубом и игроком поддерживают мадридский "Реал", "Барселона", ПСЖ, "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед".
По информации Лоика Танзи, "Пари Сен-Жермен" всерьез рассматривает кандидатуру португальца для усиления позиции левого защитника.
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