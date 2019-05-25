"Спортинг" обыграл "Порту" и стал финалистом Кубка Португалии.

В основное время команды сыграли вничью. В серии пенальти сильнее оказались номинальные хозяева - 5:4.



"Спортинг" стал обладателем Кубка Португалии в 21-й раз в истории с 2015 года. У "Порту" 20 трофеев.

"Спортинг" - "Порту" - 2:2 (1:1, 0:0, 1:0, 0:1) пенальти - 5:4

Голы: Тикиньо, 4 - 0:1, Данилу (автогол), 45 - 1:1, Дост, 101 - 2:1, Фелипе, 120+1 - 2:2.

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