"Спортинг" стал обладателем Кубка Португалии в 21-й раз в истории с 2015 года
"Спортинг" обыграл "Порту" и стал финалистом Кубка Португалии.
В основное время команды сыграли вничью. В серии пенальти сильнее оказались номинальные хозяева - 5:4.
"Спортинг" стал обладателем Кубка Португалии в 21-й раз в истории с 2015 года. У "Порту" 20 трофеев.
"Спортинг" - "Порту" - 2:2 (1:1, 0:0, 1:0, 0:1) пенальти - 5:4
Голы: Тикиньо, 4 - 0:1, Данилу (автогол), 45 - 1:1, Дост, 101 - 2:1, Фелипе, 120+1 - 2:2.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бенфика
|34
|87
|2
|Порту
|34
|85
|3
|Спортинг Лиссабон
|34
|74
|4
|Брага
|34
|67
|5
|Витория Гимарайнш
|34
|52
|6
|Морейренсе ФК
|34
|52
|7
|Рио Аве
|34
|45
|8
|Боавишта
|34
|44
|9
|Белененсиш
|34
|43
|10
|Санта-Клара
|34
|42
|11
|Портимоненсе
|34
|39
|12
|Маритиму
|34
|39
|13
|Витория Сетубал
|34
|36
|14
|Дешпортиво Авеш
|34
|36
|15
|КД Тондела
|34
|35
|16
|Дешпортиво Чавес
|34
|32
|17
|Насьонал
|34
|28
|18
|Фейренсе
|34
|20