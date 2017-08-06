"Спортинг" стартовал с победы в чемпионате Португалии

В матче первого тура чемпионата Португалии "Спортинг" на выезде обыграл "Авеш". Оба мяча на счету Желсона Мартинша.

"Авеш" - "Спортинг" - 0:2 (0:1)

Голы: Мартинш, 23 - 0:1, Мартинш, 75 - 0:2

"Спортинг": Патрисиу, Коэнтрау (Силва, 90+3), Матье, Коатес, Паччини, Карвалью, Силва (Батталья, 65), Акуна, Мартинш, Фернандеш (Поденс, 61), Дост | http://soccernews.ru