"Спортинг" стартовал с победы в чемпионате Португалии

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"Спортинг" стартовал с победы в чемпионате Португалии

В матче первого тура чемпионата Португалии "Спортинг" на выезде обыграл "Авеш". Оба мяча на счету Желсона Мартинша.

"Авеш" - "Спортинг" - 0:2 (0:1)
Голы: Мартинш, 23 - 0:1, Мартинш, 75 - 0:2

"Спортинг": Патрисиу, Коэнтрау (Силва, 90+3), Матье, Коатес, Паччини, Карвалью, Силва (Батталья, 65), Акуна, Мартинш, Фернандеш (Поденс, 61), Дост | http://soccernews.ru

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