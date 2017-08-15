"Спортинг" - "Стяуа" - 0:0, АПОЭЛ - "Славия" - 2:0 (обзоры)

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"Спортинг" - "Стяуа" - 0:0, АПОЭЛ - "Славия" - 2:0 (обзоры)

Предлагаем Вашему вниманию обзоры двух матчей 4-го квалификационного раунда Лиги Чемпионов.

Видео: "Спортинг" - "Стяуа" - 0:0.

Видео: АПОЭЛ - "Славия" - 2:0.

Не пропустите: АПОЭЛ побеждает "Славию" в квалификации Лиги Чемпионов, "Спортинг" не сумел выиграть у "Стяуа". | http://soccernews.ru

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