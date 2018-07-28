"Спортинг" убедил вернуться одного из бунтарей

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"Спортинг" убедил вернуться одного из бунтарей

Полузащитник Родриго Батталья возвращается в лиссабонский "Спортинг", сообщает A Bola.

По сведениям издания, клуб сумел убедить вернуться 27-летнего аргентинца, разорвавшего контракт с "львами" в мае этого года.

Стороны заключили соглашение до лета 2023 года с суммой отступных в размере 60 миллионов евро.

27-летний Батталья выступает за "Спортинг" с 2017 года, сыграл 57 матчей и забил 3 гола. 

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