"Спортинг" упустил победу над "Виторией Сетубал"
В рамках 19-го тура чемпионата Португалии лиссабонский "Спортинг" упустил победу в гостевом матче с "Виторией Сетубал".
"Витория Сетубал" – "Спортинг" - 1:1
Голы: Фернандеш, 31 - 0:1, да Силва, 90 (пенальти) - 1:1.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Порту
|18
|48
|2
|Спортинг Лиссабон
|19
|47
|3
|Бенфика
|18
|43
|4
|Брага
|18
|37
|5
|Рио Аве
|18
|30
|6
|Маритиму
|18
|28
|7
|Дешпортиво Чавес
|18
|26
|8
|Боавишта
|18
|24
|9
|Витория Гимарайнш
|18
|23
|10
|КД Тондела
|19
|22
|11
|Белененсиш
|18
|19
|12
|Портимоненсе
|18
|18
|13
|Фейренсе
|18
|17
|14
|Морейренсе ФК
|18
|15
|15
|Пасуш де Феррейра
|18
|15
|16
|Дешпортиво Авеш
|18
|14
|17
|Витория Сетубал
|19
|14
|18
|Эшторил
|17
|12