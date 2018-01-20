"Спортинг" упустил победу над "Виторией Сетубал"

В рамках 19-го тура чемпионата Португалии лиссабонский "Спортинг" упустил победу в гостевом матче с "Виторией Сетубал".

"Витория Сетубал" – "Спортинг" - 1:1

Голы: Фернандеш, 31 - 0:1, да Силва, 90 (пенальти) - 1:1.

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