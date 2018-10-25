"Спортинг" уступил "Арсеналу", "Карабах" проиграл "Ворскле"

Завершились матчи третьего тура группового этапа Лиги Европы в группе Е. Португальский "Спортинг" дома проиграл английскому "Арсеналу", азербайджанский "Карабах" на своем поле уступил украинской "Ворскле".

"Спортинг" Португалия – "Арсенал" Англия - 0:1 (0:0)

Гол: Уэлбек, 77 - 0:1

"Спортинг": Рибейро, Коатес, Анде Пинту, Ристовски (Бруну Гашпар, 46), Петрович, Бруну Фернандеш, Батталья, Акунья, Гудель (Жоване Кабрал, 71), Нани (Диаби, 87), Монтеро.

"Арсенал": Лено, Холдинг, Папастатопулос, Лихтштайнер, Мхитарян, Джака, Эль-Ненни (Торрейра, 58), Гендузи, Рэмзи, Уэлбек (Ляказетт, 81), Обамеянг (Ивоби, 86).

"Карабах" Азербайджан – "Ворскла" Украина - 0:1 (0:0)

Гол: Кулач, 48 - 0:1

"Карабах": Вагнер, Жезничак, Садыгов, Медведев, Герье, Гараев, Мичел, Славчев (Озобич, 58), Абдуллаев (Деларж, 69), Зубир, Эмегара (Мадатов, 58).

"Ворскла": Шуст, Даллку, Сапай, Пердута, Якубу (Николас Карека, 46), Шарпар, Чеснаков, Скляр, Ребенок, Кулач (Сергийчук, 77), Коломоец.

Положение команд: Арсенал - 9, Спортинг - 6, Ворскла - 3, Карабах - 0.

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