"Спортинг" уступил "Виктории Пльзень", но по сумме двух встреч вышел в 1/4 финала Лиги Европы

В ответном матче 1/8 финала Лиги Европы "Спортинг" на выезде проиграл "Виктории Пльзень". Впрочем по сумме двух встреч путевку в четвертьфинал завоевали португальцы. В основном время дублем ответился Марек Бакош. Впрочем в овертайме победный для "Спортинга" гол забил Родриго Батталья.

"Виктория Пльзень" Чехия – "Спортинг" Португалия - 2:1 (2:0) - первый матч - 0:2

Голы: Бакош, 6 - 1:0, Бакош, 64 - 2:0, Батталья, 105 - 2:1

"Виктория Пльзень": Грушка, Ржезник (Гейда, 105), Гавел, Гаек, Коваржик, Коларж, Копиц, Грошовски, Горшава, Земан (Петржела, 100), Бакош (Крменчик, 83).

"Спортинг": Патрисиу, Пинту, Коэнтрау, Матье, Петрович (Пиччини, 67), Руис (Рибейру, 99), Фернандеш, Акунья (Монтеро, 76), Батталья, Мартинш, Дост.

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