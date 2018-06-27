"Спортинг" уволил Михайловича спустя девять дней после назначения

Синиша Михайлович уволен с поста главного тренера "Спортинга", сообщает официальный сайт клуба.

Руководство португальского клуба приняло решение расстаться с сербским специалистом спустя всего девять дней после назначения. Клуб заплатил компенсацию в размере 300 тысяч евро.

Все дело в том, что Михайловича назначил наставником бывший президент клуба Бруну де Карвалью, который был отправлен в отставку несколько дней назад.

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