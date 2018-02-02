"Спортинг" в последний момент перехватил защитника у ПСВ

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"Спортинг" в последний момент перехватил защитника у ПСВ

Ганский защитник "Портимоненсе" Лумор Агбеньену перешел в "Спортинг".

Сумма трансфера составила 2,5 миллиона евро. Футболист подписал с португальским клубом контракт до лета 2022 года.

Стоит отметить, что 21-летний игрок должен был перейти в ПСВ. Представители голландского клуба даже отправили в аэропорт съемочную группу, чтобы встретить африканца. Но в итоге выяснилось, что он полетел в Лиссабон вместо Эйндховена и стал игроком "Спортинга".

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