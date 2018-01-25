"Спортинг" в серии пенальти обыграл "Порту" и вышел в финал кубка португальской лиги

В полуфинальной игре кубка португальской лиги лиссабонский "Спортинг" только в серии послематчевых пенальти сумел взять верх над "Порту".

"Спортинг" - "Порту" - 0:0, по пен. - 4:3

"Спортинг": Патрисиу, Пиччини, Коатес, Матье, Коэнтрау, Карвалью, Рубен (Монтеро, 78), Фернандеш, Мартинш (Батталья, 43), Дост, Акуна (Руис, 77).

"Порту": Касильяс, Перейра, Фелипе, Маркано, Теллес, Оливейра (Маджид, 79), Эррера, Перейра, Марега, Соарес (Абубакар, 67), Браими.

В финале турнира "Спортинг" сыграет против "Сетубалом".

Не пропустите: Эбби Элински - футболистка из США, назвавшая Серхио Рамоса идеальным. | soccernews.ru