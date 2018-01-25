"Спортинг" в серии пенальти обыграл "Порту" и вышел в финал кубка португальской лиги
В полуфинальной игре кубка португальской лиги лиссабонский "Спортинг" только в серии послематчевых пенальти сумел взять верх над "Порту".
"Спортинг" - "Порту" - 0:0, по пен. - 4:3
"Спортинг": Патрисиу, Пиччини, Коатес, Матье, Коэнтрау, Карвалью, Рубен (Монтеро, 78), Фернандеш, Мартинш (Батталья, 43), Дост, Акуна (Руис, 77).
"Порту": Касильяс, Перейра, Фелипе, Маркано, Теллес, Оливейра (Маджид, 79), Эррера, Перейра, Марега, Соарес (Абубакар, 67), Браими.
В финале турнира "Спортинг" сыграет против "Сетубалом".
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