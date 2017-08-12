"Спортинг" – "Витория Сетубал" - 1:0 (обзор)

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"Спортинг" – "Витория Сетубал" - 1:0 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор матча второго тура чемпионата Португалии между лиссабонским "Спортингом" и "Виторией Сетубал".

Не пропустите: Лиссабонский "Спортинг" вырвал победу над "Виторией Сетубал". | http://soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бенфика 34 82
2 Порту 34 76
3 Спортинг Лиссабон 34 70
4 Витория Гимарайнш 34 62
5 Брага 34 54
6 Маритиму 34 50
7 Рио Аве 34 49
8 Фейренсе 34 48
9 Боавишта 34 43
10 Эшторил 34 38
11 Дешпортиво Чавес 34 38
12 Витория Сетубал 34 38
13 Пасуш де Феррейра 34 36
14 Белененсиш 34 36
15 Морейренсе ФК 34 33
16 КД Тондела 34 32
17 ФК Арука 34 32
18 Насьонал 34 21
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