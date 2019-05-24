"Спортинг" включился в борьбу за трансферную цель "Спартака"

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"Спортинг" включился в борьбу за трансферную цель "Спартака"

Лиссабонский "Спортинг" стал очередным претендентом на полузащитника "Генка" Руслана Малиновского, сообщает A Bola.

По сведениям издания, "львы" видят в игроке сборной Украины замену для Бруну Фернандеша, который, скорее всего, перейдёт в "Манчестер Сити".

Ранее стало известно, что за 26-летнего футболиста ведут борьбу "Спартак" и "Наполи".

Трансферная стоимость Малиновского оценивается в 10 миллионов евро. В текущем сезоне он забил 16 голов и сделал 16 ассистов в 51 матче.

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