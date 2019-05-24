"Спортинг" включился в борьбу за трансферную цель "Спартака"
Лиссабонский "Спортинг" стал очередным претендентом на полузащитника "Генка" Руслана Малиновского, сообщает A Bola.
По сведениям издания, "львы" видят в игроке сборной Украины замену для Бруну Фернандеша, который, скорее всего, перейдёт в "Манчестер Сити".
Ранее стало известно, что за 26-летнего футболиста ведут борьбу "Спартак" и "Наполи".
Трансферная стоимость Малиновского оценивается в 10 миллионов евро. В текущем сезоне он забил 16 голов и сделал 16 ассистов в 51 матче.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Генк
|30
|63
|2
|Клуб Брюгге
|30
|56
|3
|Стандард Льеж
|30
|53
|4
|Андерлехт
|30
|51
|5
|Гент
|30
|50
|6
|Антверпен
|30
|49
|7
|Сент-Трюйден
|30
|47
|8
|Кортрийк
|30
|43
|9
|Шарлеруа
|30
|42
|10
|Мукрон Перувелз
|30
|40
|11
|Зульте-Варегем
|30
|33
|12
|Эупен
|30
|32
|13
|Серкль Брюгге
|30
|28
|14
|Остенде
|30
|27
|15
|Ред Стар Ваасланд
|30
|27
|16
|Локерен
|30
|20