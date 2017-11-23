"Спортинг" выиграл у "Олимпиакоса"

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"Спортинг" выиграл у "Олимпиакоса"В матче 5-го тура группового этапа Лиги Чемпионов лиссабонский "Спортинг" на своем поле обыграл греческий "Олимпиакос".

"Спортинг" - "Олимпиакос" - 3:1

Голы: Дост, 40 - 1:0, Сесар, 43 - 2:0, Дост, 66 - 3:0, Одиджа-Офо, 86 - 3:1.

"Спортинг": Патрисиу, Пиччини (Ристовски, 85), Пинту, Матье (Фигейредо, 77), Коэнтрау, Батталья, Карвалью, Мартинс, Фернандеш, Сесар (Маттеус, 90), Дост.

"Олимпиакос": Прото, Фигейраш, Ботиа, Энгельс, Кутрис, Жилле, Ромао, Тахцидис (Одиджа-Офо, 65), Карсела-Гонсалес (Себа, 46), Фортунис (Джурджевич, 57), Пардо.

Напомним, в другом матче группы "Ювентус" и "Барселона" сыграли в "сухую" ничью. | soccernews.ru

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