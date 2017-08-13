"Спортинг" выкупит у "Ромы" трансфер Думбия

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"Спортинг" выкупит у "Ромы" трансфер Думбия

Руководство лиссабонского "Спортинга" приняло решение выкупить трансфер ивуарийского нападающего "Ромы" Сейду Думбия, сообщает A Bola.

По сведениям издания, португальский клуб заплатит за футболиста четыре миллиона евро и подпишет с ним четырехлетний контракт.

Напомним, что "львы" арендовали форварда у "Ромы" всего около месяца назад и он успел сыграть за новый клуб всего 1 матч.

В минувшем сезоне 29-летний Думбия на правах аренды выступал за "Базель" и забил 20 голов в 25 поединках.

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