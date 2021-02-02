"Спортинг" вырвал победу над "Бенфикой" в лиссабонском дерби

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"Спортинг" вырвал победу над "Бенфикой" в лиссабонском дерби

В рамках 16-го тура чемпионата Португалии "Спортинг" оказался сильнее "Бенфики".

Единственный гол в лиссабонском дерби в компенсированное ко второму тайму время забил Матеус Луис.

"Спортинг" – "Бенфика" - 1:0

Гол: 1:0 – 90+2 Матеус Луис.

"Спортинг": Адан, Порро, Нету, Феддаль, Мендеш, Педру Гонсалвеш (Даниэл Браганса, 90), Матеус Луис, Нуну Сантуш (Жоване Кабрал, 61), Жоау Мариу (Пальинья, 61), Коатес, Тиагу Томаш (Табата, 74).

"Бенфика": Влаходимос, Гримальдо (Нуну Тавареш, 79), Отаменди, Жардел (Габриэл, 11), Жилберто, Пицци, Вайгль, Серви (Таарабт, 64), Рафа Силва, Вертонген, Нуньес (Сеферович, 79).

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