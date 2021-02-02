"Спортинг" вырвал победу над "Бенфикой" в лиссабонском дерби
В рамках 16-го тура чемпионата Португалии "Спортинг" оказался сильнее "Бенфики".
Единственный гол в лиссабонском дерби в компенсированное ко второму тайму время забил Матеус Луис.
"Спортинг" – "Бенфика" - 1:0
Гол: 1:0 – 90+2 Матеус Луис.
"Спортинг": Адан, Порро, Нету, Феддаль, Мендеш, Педру Гонсалвеш (Даниэл Браганса, 90), Матеус Луис, Нуну Сантуш (Жоване Кабрал, 61), Жоау Мариу (Пальинья, 61), Коатес, Тиагу Томаш (Табата, 74).
"Бенфика": Влаходимос, Гримальдо (Нуну Тавареш, 79), Отаменди, Жардел (Габриэл, 11), Жилберто, Пицци, Вайгль, Серви (Таарабт, 64), Рафа Силва, Вертонген, Нуньес (Сеферович, 79).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Порту
|28
|67
|2
|Бенфика
|28
|64
|3
|Брага
|28
|50
|4
|Спортинг Лиссабон
|27
|49
|5
|ФК Фамаликао
|28
|45
|6
|Рио Аве
|28
|44
|7
|Витория Гимарайнш
|28
|40
|8
|Санта-Клара
|28
|38
|9
|Морейренсе ФК
|28
|35
|10
|Боавишта
|28
|35
|11
|Жил Висенте
|28
|33
|12
|Пасуш де Феррейра
|28
|31
|13
|Витория Сетубал
|28
|30
|14
|Белененсиш
|27
|30
|15
|КД Тондела
|28
|29
|16
|Маритиму
|28
|28
|17
|Портимоненсе
|28
|24
|18
|Дешпортиво Авеш
|28
|14