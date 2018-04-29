"Спортинг" вырвал победу над "Портимоненсе" и догнал "Бенфику" в турнирной таблице чемпионата Португалии

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"Спортинг" вырвал победу над "Портимоненсе" и догнал "Бенфику" в турнирной таблице чемпионата Португалии

В рамках 32-го тура чемпионата Португалии лиссабонский "Спортинг" в гостях дожал "Портимоненсе", благодаря чему догнал "Бенфику" в турнирной таблице первенства. Уже в следующем туре "львы" будут принимать "орлов" и в очном матче могут сделать уверенный шаг к серебряным медалям.

"Портимоненсе" – "Спортинг" - 1:2

Голы: Фернандеш, 23 - 0:1, Фабрисио, 42 - 1:1, Фернандеш, 89 - 1:2.

"Спортинг": Руй Патрисиу, Коатес, Коэнтрау (Мишич, 68), Ристовски, Батталья (Агбеньену, 85), Желсон Мартинш, Петрович, Руис (Монтеро, 73), Фернандеш, Акунья, Дост.

Не пропустите: "Бенфика" проигрывает "Тонделе" и выбывает из чемпионской гонки. | http://soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Порту 31 79
2 Бенфика 32 77
3 Спортинг Лиссабон 32 77
4 Брага 31 71
5 Рио Аве 31 44
6 Маритиму 31 44
7 Дешпортиво Чавес 31 41
8 Витория Гимарайнш 32 40
9 КД Тондела 32 38
10 Боавишта 31 38
11 Портимоненсе 32 35
12 Белененсиш 31 34
13 Морейренсе ФК 32 32
14 Фейренсе 32 30
15 Пасуш де Феррейра 31 29
16 Витория Сетубал 32 29
17 Дешпортиво Авеш 31 28
18 Эшторил 31 26
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