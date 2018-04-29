"Спортинг" вырвал победу над "Портимоненсе" и догнал "Бенфику" в турнирной таблице чемпионата Португалии

В рамках 32-го тура чемпионата Португалии лиссабонский "Спортинг" в гостях дожал "Портимоненсе", благодаря чему догнал "Бенфику" в турнирной таблице первенства. Уже в следующем туре "львы" будут принимать "орлов" и в очном матче могут сделать уверенный шаг к серебряным медалям.

"Портимоненсе" – "Спортинг" - 1:2

Голы: Фернандеш, 23 - 0:1, Фабрисио, 42 - 1:1, Фернандеш, 89 - 1:2.

"Спортинг": Руй Патрисиу, Коатес, Коэнтрау (Мишич, 68), Ристовски, Батталья (Агбеньену, 85), Желсон Мартинш, Петрович, Руис (Монтеро, 73), Фернандеш, Акунья, Дост.

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