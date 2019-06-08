Спортивный арбитражный суд отменил дисквалификацию Райолы

Теги мино райолазлатан ибрагимовичблез матюиди

Спортивный арбитражный суд отменил дисквалификацию Райолы

Футбольный агент Мино Райола сможет снова работать по своей профессии, об этом пишут английские СМИ. 

Напомним ФИФА отстранила голландца от проведения любых сделок, связанных с футболом до 18 августа.

Спортивный арбитражный суд решил отменить дисквалификацию Райолы. CAS имеет право не согласовывать свои решения с ФИФА.

Напомним, Райола работал со Златаном Ибрагимовичем, Полем Погба, Матейсом де Лигтом, Блезом Матюиди и другими известными футболистами

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