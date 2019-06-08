Спортивный арбитражный суд отменил дисквалификацию Райолы
Футбольный агент Мино Райола сможет снова работать по своей профессии, об этом пишут английские СМИ.
Напомним ФИФА отстранила голландца от проведения любых сделок, связанных с футболом до 18 августа.
Спортивный арбитражный суд решил отменить дисквалификацию Райолы. CAS имеет право не согласовывать свои решения с ФИФА.
Напомним, Райола работал со Златаном Ибрагимовичем, Полем Погба, Матейсом де Лигтом, Блезом Матюиди и другими известными футболистами
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