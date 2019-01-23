Спортивный арбитражный суд принял окончательное решение о возможном исключении "Барселоны" из Кубка Испании

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Спортивный арбитражный суд принял окончательное решение о возможном исключении "Барселоны" из Кубка Испании

Спортивный арбитражный суд (CAS) отказался удовлетворить апелляцию "Леванте", который пытался добиться дисквалификации "Барселоны" из Кубка Испании, сообщает Iusport.

Напомним, что "Барселона" победила "Леванте" по сумме двух встреч (1:2 и 3:0). Однако, в первом матче за каталонский клуб сыграл защитник Хуан Брандариз, который не отбыл дисквалификацию за перебор желтых карточек в матчах за вторую команду "Барселоны".

Ранее "Леванте" подавал запрос на исключение "Барселоны" в королевскую федерацию футбола Испании, но получил отказ, так как не подал необходимые сроки - в течение 48 часов после инцидента.

Таким образом, "Барселона" продолжит выступления в Кубке Короля и в 1/4 финала сыграет с "Севильей". Первый матч пройдет в Севилье 23 января, ответный - в Барселоне 30 января.

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