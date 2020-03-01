Спортивный директор "Арсенала": "Поздравляю Кокорина с возвращением, но лучший - Луценко!"

Спортивный директор тульского "Арсенала" Андрей Рудаков подвел итоги матча 20-го тура РПЛ с "Сочи" (2:1). Об этом сообщается на официальном сайте команды.

В этой встрече лучшим игроком был признан нападающий Александр Кокорин.

"Во-первых, хотел бы поздравить всех с возобновлением чемпионата. За зимнюю паузу все соскучились по нашему футболу и сейчас очень рады, что он вернулся. Во-вторых, что касается игры, то мы серьезно готовились и к весенней части чемпионата в целом, и к матчу с "Сочи", в частности. Ребята усердно работали на сборах, это на самом деле кропотливый и тяжелый труд. Все очень рады тому, что эта работа принесла свои плоды, мы набрали три важнейших очка.

Лучший игрок матча? Футбол командная игра, поэтому отмечу всех наших ребят. Если же все-таки выделять кого-то одного, то для меня очевидно, что Евгений Луценко, забивший два гола. Александра Кокорина можно поздравить с возвращением на поле, это действительно здорово, но судите сами", - сказал Рудаков.

Не пропустите: Кокорин не помог "Сочи" избежать поражения в матче с "Арсеналом"| http://soccernews.ru