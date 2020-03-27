Спортивный директор "Атлетико" допустил, что летнего трансферного окна в этом году может и не быть

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Спортивный директор "Атлетико" допустил, что летнего трансферного окна в этом году может и не быть

Спортивный директор мадридского "Атлетико" Андреа Берта заявил, что из-за пандемии коронавируса летнее трансферное окно может не открыться. Об этом сообщает Marca.

Напомним, все спортивные мероприятия отменены или приостановлены из-за угрозы заражения Covid-19.

"Думаю, летнее трансферное окно может не открыться. Нынешние составы команд могут сохранится до января, когда рынок станет активен", - сказал Берту.

По последним данным, в Испании 64 059 подтвержденных случаев коронавируса. Зафиксировано 4858 смертей.

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