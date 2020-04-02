Спортивный директор "Аякса" заявил, что чемпионат Нидерландов мёртв

Спортивный директор "Аякса" Марк Овермарс высказался по поводу приостановки спортивных мероприятий из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает Sky Sports.



"Чемпионат Нидерландов мёртв, жизнь куда важнее. Не понимаю, почему сейчас идут разговоры о деньгах, а не о здоровье? Я надеялся, что Федерация футбола Нидерландов примет независимое решение, но они прячутся за УЕФА", - сказал Овермарс.

По последним данным, количество зараженных короновирусом в мире превысило 823,6 тыс. человек. Скончались более 40 тыс. человек. В Нидерландах число заразившихся коронавирусом достигло 14697 человек

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