Спортивный директор "Аякса" заявил, что чемпионат Нидерландов мёртв
Спортивный директор "Аякса" Марк Овермарс высказался по поводу приостановки спортивных мероприятий из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает Sky Sports.
"Чемпионат Нидерландов мёртв, жизнь куда важнее. Не понимаю, почему сейчас идут разговоры о деньгах, а не о здоровье? Я надеялся, что Федерация футбола Нидерландов примет независимое решение, но они прячутся за УЕФА", - сказал Овермарс.
По последним данным, количество зараженных короновирусом в мире превысило 823,6 тыс. человек. Скончались более 40 тыс. человек. В Нидерландах число заразившихся коронавирусом достигло 14697 человек
Не пропустите: Финансовый фэйр-плей приостановлен из-за коронавируса | http://soccernews.ru
главное
-
HLN: чемпионат Бельгии будет окончательно прекращен из-за коронавируса
-
В "Зените" уверены, что футболисты с пониманием отнесутся к урезанию зарплаты
-
Цена акций "Ювентуса" упала на 21% за март из-за коронавируса
-
Модрич определился со своим будущим в "Реале"
-
Он вам не всемогущий! ТОП-5 звезд мирового футбола, которых не смог подписать мадридский "Реал"
Лента новостей
-
Де Брюйне не уверен, что нынешний сезон АПЛ стоит доигрывать
-
1
"Челси" готов побороться с "Барселоной" за Лаутаро Мартинеса
-
Линекер пожертвует более 300 тысяч евро "Красному кресту"
-
Сульшер высказался о проблеме с пандемией коронавируса в мире
-
"Атлетико" сократил зарплату футболистов и тренерского штаба на 70%
-
Главный тренер "Арсенала" Черевченко готов отдать часть зарплаты докторам
-
Ибрагимович о своем будущем: "Пока не знаю, что хочу, посмотрим"
-
Жена Жиркова рассказала о знакомстве с мужем
-
Спортивный директор "Аякса" заявил, что чемпионат Нидерландов мёртв
-
1
Смолов назвал своего любимого футболиста
-
Инфантино: "Мое сердце разрывается при виде тех страданий, которые испытывает Италия"
-
HLN: чемпионат Бельгии будет окончательно прекращен из-за коронавируса
-
В "Зените" уверены, что футболисты с пониманием отнесутся к урезанию зарплаты
-
Кутепов во время карантина слепил снеговика
-
Смолов сравнил РПЛ и Ла Лигу
-
Президент "Боки Хуниорс" опроверг переход Кавани
-
Смолов посоветовал "Сельте" купить Головина
-
Сон Хын Мин пройдет военные сборы в Южной Корее во время приостановки АПЛ
-
Цена акций "Ювентуса" упала на 21% за март из-за коронавируса
-
Семин прокомментировал слова Геркуса
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Аякс
|34
|86
|2
|ПСВ
|34
|83
|3
|Фейеноорд
|34
|65
|4
|АЗ
|34
|58
|5
|Витесс
|34
|53
|6
|Утрехт
|34
|53
|7
|Хераклес
|34
|48
|8
|Гронинген
|34
|45
|9
|АДО Ден Хааг
|34
|45
|10
|Виллем II
|34
|44
|11
|Херенвен
|34
|41
|12
|ВВВ Венло
|34
|41
|13
|Зволле
|34
|39
|14
|Эммен
|34
|38
|15
|Фортунна Ситтард
|34
|34
|16
|Эксельсиор
|34
|33
|17
|Де Графсхап
|34
|29
|18
|НАК Бреда
|34
|23