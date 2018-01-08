Спортивный директор "Айнтрахта" прокомментировал интерес "Баварии" к Нико Ковачу
Спортивный директор "Айнтрахта" Фреди Бобич рассказал об отношении руководства франкфуртского клуба к слухам, согласно которым главный тренер команды Нико Ковач следующим летом возглавит "Баварию".
"У Ковача есть действующий контракт с "Айнтрахтом" до лета 2019 года. Он с удовольствием работает с нашей командой и хочет здесь прогрессировать. Мы не беспокоимся по поводу слухов о переходе Ковача в "Баварию". Раньше говорили о Нагельсмане, а теперь пришла очередь Ковача. Следующим будет Тедеско. Посмотрим, как будут развиваться события в ближайшее время" - цитирует Бобича Goal.com.
Напомним, что "Бавария" ищет преемника для Юппа Хайнкеса, который по окончании нынешнего сезона собирается покинуть пост главного тренера "Рекордмастер".
Не пропустите: "Бавария" узнала соперника по 1/4 финала Кубка Германии. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Итоги 18 тура Ла Лиги в цифрах и фактах
-
Шанс для глубокого резерва: в ответном матче Кубка Испании "Атлетико" принимает "Льейду"
-
Полуфинал Кубка Лиги: "Манчестер Сити" против главной сенсации турнира "Бристоля"
-
Новая роль "волшебника": О трансфере Коутиньо в "Барселону"
-
Официально: Коутиньо подписал контракт с "Барселоной"
Лента новостей
-
"Ливерпуль" интересуется вингером ПСЖ
-
Манчини прояснил будущее Кришито
-
Де Хеа намерен вернуться в Мадрид
-
Клопп может покинуть "Ливерпуль"
-
"Реал" вышел на контакт с окружением Азара
-
"Барселона" согласовала условия своего второго зимнего подписания
-
Селюк: "Для Каборе выступать в России - кайф"
-
"Реал" отказался от приобретения Аррисабалаги
-
Представитель Махреза: "Контакта с "Ливерпулем" не было"
-
"Барселона" готова перебить предложение "Манчестер Юнайтед" Гризманну
-
Селихов: "Не отпущу Зе Луиша в "Брайтон"
-
Побороться за Асенсио следующим летом будут готовы два европейских гранда
-
Туран может остаться в "Барселоне" еще на полсезона
-
Матчи против ПСЖ могут стать решающими для будущего Роналду в "Реале"
-
Манчини: "Интеру" пока не удается достичь уровня "Ювентуса" и "Наполи"
-
"Монако" назвал цену на Лемара
-
Пеле поздравил Коутиньо с переходом в "Барселону"
-
Зимой "Барселону" могут покинуть пять футболистов
-
Селюк: "Локомотив" только выиграет от ухода Эдера в "Лилль"
-
"Перестройка" от Переса: летом "Реал" могут покинуть пять игроков
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|17
|41
|2
|Шальке
|17
|30
|3
|Боруссия Дортмунд
|17
|28
|4
|Байер Леверкузен
|17
|28
|5
|РБ Лейпциг
|17
|28
|6
|Боруссия Менхенгладбах
|17
|28
|7
|Хоффенхайм
|17
|26
|8
|Айнтрахт Франкфурт
|17
|26
|9
|Аугсбург
|17
|24
|10
|Герта
|17
|24
|11
|Ганновер 96
|17
|23
|12
|Вольфсбург
|17
|19
|13
|Фрайбург
|17
|19
|14
|Штутгарт
|17
|17
|15
|Майнц 05
|17
|17
|16
|Вердер Бремен
|17
|15
|17
|Гамбург
|17
|15
|18
|Кельн
|17
|6