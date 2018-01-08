Спортивный директор "Айнтрахта" прокомментировал интерес "Баварии" к Нико Ковачу

Спортивный директор "Айнтрахта" Фреди Бобич рассказал об отношении руководства франкфуртского клуба к слухам, согласно которым главный тренер команды Нико Ковач следующим летом возглавит "Баварию".

"У Ковача есть действующий контракт с "Айнтрахтом" до лета 2019 года. Он с удовольствием работает с нашей командой и хочет здесь прогрессировать. Мы не беспокоимся по поводу слухов о переходе Ковача в "Баварию". Раньше говорили о Нагельсмане, а теперь пришла очередь Ковача. Следующим будет Тедеско. Посмотрим, как будут развиваться события в ближайшее время" - цитирует Бобича Goal.com.

Напомним, что "Бавария" ищет преемника для Юппа Хайнкеса, который по окончании нынешнего сезона собирается покинуть пост главного тренера "Рекордмастер".

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