Спортивный директор "Айнтрахта" раскритиковал "Баварию"

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Спортивный директор "Айнтрахта" раскритиковал "Баварию"

Спортивный директор "Айнтрахта" Фреди Бобич подверг критике "Баварию" за то, что мюнхенский клуб, не дождавшись завершения сезона, объявил о назначении на пост главного тренера нынешнего наставника франкфуртской команды Нико Ковача.

"Выбранное время нас удивило, ведь у нас впереди несколько важных матчей. Тот факт, что новости начали появляться вчера, но не из Франкфурта, а из Мюнхена - это проявление неуважения и непрофессионализма" - цитирует Бобича Deutsche Welle.

Напомним, что Ковач станет тренером "Баварии" 1 июля. Стороны заключили соглашение до 2020 года. | http://soccernews.ru

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