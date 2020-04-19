Спортивный директор "Барселоны" Абидаль может занять аналогичную должность в "Лионе"

Спортивный директор "Барселоны" Эрик Абидаль может сменить каталонский клуб на французский. Об этом сообщает RMC Sport.

По данным источника, функционер может занять аналогичную должность в "Лионе". Абидаля приглашает в клуб нынешний спортивный директор "Лиона" Жунинью, сообщает RMC Sport.

На решение функционера может повлиять недавний конфликт с капитаном каталонцев Лионелем Месси.

Напомним, зимой француз заявил, что некоторые футболисты выкладывались не в полную силу, когда "Барселоной" руководил Эрнесто Абидаль. Месси возмутили высказывания функционера, считая их необоснованными.

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