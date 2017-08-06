Спортивный директор "Барселоны" Фернандес отправится в Дортмунд на переговоры по Дембеле
На следующей неделе спортивный директор каталонской "Барселоны" Роберт Фернандес отправится в Дортмунд на переговоры по вингеру местной "Боруссии" Усману Дембеле.
Как информирует El Mundo Deportivo, "сине-гранатовые" рассчитывают закрыть сделку по 20-летнему французу за 100 миллионов евро. В свою очередь, спортдир "шмелей" Михаэль Цорк уже заявил, что данной суммы будет недостаточно для того, чтобы заполучить перспективного футболиста.
Напомним, вчера голевая передача Дембеле на Обамеянга не помогла "Боруссии" выиграть Суперкубок Германии. | soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|34
|82
|2
|РБ Лейпциг
|34
|67
|3
|Боруссия Дортмунд
|34
|64
|4
|Хоффенхайм
|34
|62
|5
|Кельн
|34
|49
|6
|Герта
|34
|49
|7
|Фрайбург
|34
|48
|8
|Вердер Бремен
|34
|45
|9
|Боруссия Менхенгладбах
|34
|45
|10
|Шальке
|34
|43
|11
|Айнтрахт Франкфурт
|34
|42
|12
|Байер Леверкузен
|34
|41
|13
|Аугсбург
|34
|38
|14
|Гамбург
|34
|38
|15
|Майнц 05
|34
|37
|16
|Вольфсбург
|34
|37
|17
|Ингольштадт
|34
|32
|18
|Дармштадт 98
|34
|25