Спортивный директор "Барселоны" Фернандес отправится в Дортмунд на переговоры по Дембеле

На следующей неделе спортивный директор каталонской "Барселоны" Роберт Фернандес отправится в Дортмунд на переговоры по вингеру местной "Боруссии" Усману Дембеле.

Как информирует El Mundo Deportivo, "сине-гранатовые" рассчитывают закрыть сделку по 20-летнему французу за 100 миллионов евро. В свою очередь, спортдир "шмелей" Михаэль Цорк уже заявил, что данной суммы будет недостаточно для того, чтобы заполучить перспективного футболиста.