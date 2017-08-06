Спортивный директор "Барселоны" Фернандес отправится в Дортмунд на переговоры по Дембеле

Теги барселонароберт фернандесборуссия дортмундусман дембеле

Спортивный директор "Барселоны" Фернандес отправится в Дортмунд на переговоры по ДембелеНа следующей неделе спортивный директор каталонской "Барселоны" Роберт Фернандес отправится в Дортмунд на переговоры по вингеру местной "Боруссии" Усману Дембеле.

Как информирует El Mundo Deportivo, "сине-гранатовые" рассчитывают закрыть сделку по 20-летнему французу за 100 миллионов евро. В свою очередь, спортдир "шмелей" Михаэль Цорк уже заявил, что данной суммы будет недостаточно для того, чтобы заполучить перспективного футболиста.

Напомним, вчера голевая передача Дембеле на Обамеянга не помогла "Боруссии" выиграть Суперкубок Германии| soccernews.ru

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