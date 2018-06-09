Спортивный директор "Барселоны" гарантировал Вальверде два летних трансфера
Спортивный директор "Барселоны" Пеп Сегура пообещал наставнику команды Эрнесто Вальверде завершить два трансфера.
Как сообщает AS, Сегура дал гарантии на покупку защитника "Севильи" Клемана Лангле и форварда "Атлетико" Антуана Гризманна.
Напомним, что оба трансфера обойдутся каталонцам в 135 миллионов евро.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|38
|93
|2
|Атлетико Мадрид
|38
|79
|3
|Реал Мадрид
|38
|76
|4
|Валенсия
|38
|73
|5
|Вильярреал
|38
|61
|6
|Бетис
|38
|60
|7
|Севилья
|38
|58
|8
|Хетафе
|38
|55
|9
|Эйбар
|38
|51
|10
|Жирона
|38
|51
|11
|Реал Сосьедад
|38
|49
|12
|Сельта Виго
|38
|49
|13
|Эспаньол
|38
|49
|14
|Алавес
|38
|47
|15
|Леванте
|38
|46
|16
|Атлетик Бильбао
|38
|43
|17
|Леганес
|38
|43
|18
|Депортиво Ла-Корунья
|38
|29
|19
|Лас Пальмас
|38
|22
|20
|Малага
|38
|20