Спортивный директор "Барселоны" гарантировал Вальверде два летних трансфера

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Спортивный директор "Барселоны" гарантировал Вальверде два летних трансфера

Спортивный директор "Барселоны" Пеп Сегура пообещал наставнику команды Эрнесто Вальверде завершить два трансфера.

Как сообщает AS, Сегура дал гарантии на покупку защитника "Севильи" Клемана Лангле и форварда "Атлетико" Антуана Гризманна.

Напомним, что оба трансфера обойдутся каталонцам в 135 миллионов евро.

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