Спортивный директор "Барселоны" не исключил возможной покупки Неймара
Спортивный директор "Барселоны" Эрик Абидаль намекнул, что форвард ПСЖ Неймар есть в списке трансферных целей каталонцев. Об этом сообщает Mundo Deportivo.
"Неймар - топ игрок с философией "Барселоны", который всегда выступает на высоком уровне. Мы всегда будем его рассматривать.
Однако финансы накладывают свой отпечаток: чего-то можно добиться, чего-то нет. Время покажет. Пока не могу сказать, что он наша приоритетная цель, но он очевидный вариант", - сказал Абидаль.
Неймар перешел в ПСЖ из "Барселоны" в 2017 году за 222 миллиона евро.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|12
|25
|2
|Реал Мадрид
|12
|25
|3
|Атлетико Мадрид
|13
|24
|4
|Севилья
|13
|24
|5
|Реал Сосьедад
|13
|23
|6
|Атлетик Бильбао
|13
|20
|7
|Хетафе
|13
|20
|8
|Гранада
|13
|20
|9
|Валенсия
|13
|20
|10
|Осасуна
|13
|19
|11
|Вильярреал
|13
|18
|12
|Леванте
|13
|17
|13
|Реал Вальядолид
|13
|17
|14
|Алавес
|13
|15
|15
|Эйбар
|13
|15
|16
|Мальорка
|13
|14
|17
|Бетис
|13
|13
|18
|Сельта Виго
|13
|9
|19
|Эспаньол
|13
|8
|20
|Леганес
|13
|6