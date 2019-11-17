Спортивный директор "Барселоны" не исключил возможной покупки Неймара

Спортивный директор "Барселоны" Эрик Абидаль намекнул, что форвард ПСЖ Неймар есть в списке трансферных целей каталонцев. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

"Неймар - топ игрок с философией "Барселоны", который всегда выступает на высоком уровне. Мы всегда будем его рассматривать.

Однако финансы накладывают свой отпечаток: чего-то можно добиться, чего-то нет. Время покажет. Пока не могу сказать, что он наша приоритетная цель, но он очевидный вариант", - сказал Абидаль.

Неймар перешел в ПСЖ из "Барселоны" в 2017 году за 222 миллиона евро.

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