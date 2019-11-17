Спортивный директор "Барселоны" оценил игру Гризманна в этом сезоне

Теги барселонаантуан гризманнэрик абидаль

Спортивный директор "Барселоны" оценил игру Гризманна в этом сезоне
Спортивный директор "Барселоны" Эрик Абидаль рассказал, что он думает об игре французского нападающего команды Антуана Гризманна.

"Я часто общаюсь с Антуаном. Он переживает новую ситуацию в карьере и понимает, что адаптироваться в "Барселоне нелегко. Но мы верим, что он может много дать нашей команде. Гризманн помогает в обороны и может сыграть на нескольких позициях.

Антуан пришел к нам ради победе в Лиге Чемпионов. Сейчас он находится в не самой лучшей форме и может это исправить лишь тяжелой работой. 

Многие топ-игроки не смогли адаптироваться в "Барселоне" в первый сезон. Мы должны быть терпеливыми", - приводит слова Абидаля Sport.es.

В нынешнем сезоне 28-летний Гризманн провел за "Барселону" 15 матчей во всех турнирах, в которых забил четыре гола и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

Не пропустите: Спортивный директор "Барселоны" не исключил возможной покупки Неймара. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Спортивный директор "Барселоны" не исключил возможной покупки Неймара

Спортивный директор "Барселоны" не исключил возможной покупки Неймара

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона Барселона 12 25
2 Реал Мадрид Реал Мадрид 12 25
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 13 24
4 Севилья Севилья 13 24
5 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 13 23
6 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 13 20
7 Хетафе Хетафе 13 20
8 Гранада Гранада 13 20
9 Валенсия Валенсия 13 20
10 Осасуна Осасуна 13 19
11 Вильярреал Вильярреал 13 18
12 Леванте Леванте 13 17
13 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 13 17
14 Алавес Алавес 13 15
15 Эйбар Эйбар 13 15
16 Мальорка Мальорка 13 14
17 Бетис Бетис 13 13
18 Сельта Виго Сельта Виго 13 9
19 Эспаньол Эспаньол 13 8
20 Леганес Леганес 13 6
Полная таблица

топ-5 тегов