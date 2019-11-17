Спортивный директор "Барселоны" оценил игру Гризманна в этом сезоне



Спортивный директор "Барселоны" Эрик Абидаль рассказал, что он думает об игре французского нападающего команды Антуана Гризманна.

"Я часто общаюсь с Антуаном. Он переживает новую ситуацию в карьере и понимает, что адаптироваться в "Барселоне нелегко. Но мы верим, что он может много дать нашей команде. Гризманн помогает в обороны и может сыграть на нескольких позициях.

Антуан пришел к нам ради победе в Лиге Чемпионов. Сейчас он находится в не самой лучшей форме и может это исправить лишь тяжелой работой.

Многие топ-игроки не смогли адаптироваться в "Барселоне" в первый сезон. Мы должны быть терпеливыми", - приводит слова Абидаля Sport.es.

В нынешнем сезоне 28-летний Гризманн провел за "Барселону" 15 матчей во всех турнирах, в которых забил четыре гола и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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