Спортивный директор "Барселоны": "Ошибка Пике оказалась решающей"

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Спортивный директор "Барселоны": "Ошибка Пике оказалась решающей"Спортивный директор каталонской "Барселоны" Пеп Сегура назвал главную причину поражения своей команды в первом матче за Суперкубок Испании мадридскому "Реалу".

"Победа "Реала" была обусловлена первым голом, когда решающую ошибку допустил Жерар Пике. Мы контролировали первую половину матча, но этот гол в корне изменил игру", - приводит слова Сегуры El Mundo Deportivo.

Напомним, Иньеста остался недоволен поведением болельщиков на "Камп Ноу". | soccernews.ru

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